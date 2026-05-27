フリーアナウンサーの新井恵理那が24日、自身のインスタグラムで自動車の運転免許を取得したことを報告した。 【写真】実物もかわいいけど…免許証の写真もばっちり 新井アナは「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました～!!やったーっっっ」と喜びを記し、取ったばかりの運転免許証の写真をアップした。 「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、 免許は持って