働き方や人付き合いのスタイルに“正解”はありません。けれど、周囲と違う選択をしていると、ふとした瞬間に「これでいいのかな……」と不安になってしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 飲み会に参加しない理由 「ごめん、今日も不参加で」入社して10年、私は毎回そう言って、ほとんどの飲み会を断ってきました。 もともと賑やかな場が得意ではないというのもありますが、最大の理由