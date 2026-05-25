クロスプラスが展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、5月22日からオンラインストアの特設サイトにおいて夏のコレクションを公開した。また、プロモーションの拡大に伴い、コレクション動画の配信も実施している。今年夏のテーマは「Live gracefully（しなやかに生きる）」。多機能なリネンライクやシアー素材、ベビーピンクやグリーンなどの軽やかな彩り。窮屈なものを手放して心も体も健やかに、自分らしい毎日