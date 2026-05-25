クロスプラスが展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、5月22日からオンラインストアの特設サイトにおいて夏のコレクションを公開した。また、プロモーションの拡大に伴い、コレクション動画の配信も実施している。

今年夏のテーマは「Live gracefully（しなやかに生きる）」。多機能なリネンライクやシアー素材、ベビーピンクやグリーンなどの軽やかな彩り。窮屈なものを手放して心も体も健やかに、自分らしい毎日を送るためのパートナーアイテムを展開する。

CROSS FUNCTIONは、「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした多機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指している。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドとなっている。

［小売価格］

［接触冷感］エブ楽 プリントイージーワイドパンツ：2970円

［防シワ］リネンライクストライプテーラードジレ：6940円

［洗える］サマ美え Vネック金釦ニットベスト：4400円

［シワになりにくい］エブ楽 ブロードタッセルデザインブラウス：3960円

［通気性］サマ美え ギャザーワイドオールインワン：5940円

（すべて税込）

［発売日］5月22日（金）

クロスプラス＝https://www.crossplus.co.jp