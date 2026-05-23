アニメ「タコピーの原罪」劇場公開が決定 全6話を再編集・新シーン追加【原作者コメント】
【モデルプレス＝2026/05/23】このたび、アニメ『タコピーの原罪』の劇場公開が決定。原作者・タイザン5氏からの祝福コメントが到着した。
【写真】「タコピーの原罪」感動の特報映像
『タコピーの原罪』は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載・配信された、タイザン5氏による漫画作品。2021年12月に連載が開始されると、ハッピー星人のタコピー（主人公）の愛らしいビジュアルやコミカルなキャラクターとは裏腹に、人間の子どもたちが直面する過酷な現実と、タコピーたちによって巻き起こされる衝撃的な展開の数々が反響を呼んだ。「このマンガがすごい！2023」オトコ編第3位にランクインし、2巻完結ながら累計発行部数は180万部（電子版含む）を突破している。
2025年6月、TBSテレビとENISHIYAがタッグを組み、アニメ化が実現。地上波放送なしの配信限定シリーズという形態ながら、SNSでは最新話が配信されるたびに話題を呼び「Filmarks Awards 2025」でアニメ部門最優秀賞を受賞。そのほか「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」TV部門への正式出品や、アニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」でアニメ・オブ・ザ・イヤーを含む7部門にノミネートされるなど、国内外において評価を確立している。
そして、アニメ『タコピーの原罪』が、映画『タコピーの原罪−ありがとう、また明日−』として劇場で公開されることが決定。全6話を劇場用に再編集し、新たなシーンも追加。解禁された特報では、“タコピーと出会ってくれたきみたちへ。あの物語を、もう一度”という、再会のメッセージを添えて、タコピーとしずかたちが歩んだ軌跡が映し出されている。（modelpress編集部）
『タコピーの原罪』映画化ありがとうございます！！第1話の劇場先行上映での音響、大画面で見た感動が忘れられなかったので本当に嬉しいです。何度でも見に行きます！！新しく動くキャラクターたちもとても楽しみです。皆さまも是非…！！
［声の出演］タコピー／間宮くるみ、しずか／上田麗奈、まりな／小原好美、東／永瀬アンナ、潤也／逢坂良太
［原作］「タコピーの原罪」タイザン5（集英社ジャンプコミックス刊）
［監督］飯野慎也
［キャラクターデザイン］長原圭太
［音楽］藤澤慶昌
［アニメーション制作・プロデュース協力］ENISHIYA
［企画・プロデュース］TBSテレビ
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【写真】「タコピーの原罪」感動の特報映像
◆『タコピーの原罪』劇場公開が決定
『タコピーの原罪』は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載・配信された、タイザン5氏による漫画作品。2021年12月に連載が開始されると、ハッピー星人のタコピー（主人公）の愛らしいビジュアルやコミカルなキャラクターとは裏腹に、人間の子どもたちが直面する過酷な現実と、タコピーたちによって巻き起こされる衝撃的な展開の数々が反響を呼んだ。「このマンガがすごい！2023」オトコ編第3位にランクインし、2巻完結ながら累計発行部数は180万部（電子版含む）を突破している。
そして、アニメ『タコピーの原罪』が、映画『タコピーの原罪−ありがとう、また明日−』として劇場で公開されることが決定。全6話を劇場用に再編集し、新たなシーンも追加。解禁された特報では、“タコピーと出会ってくれたきみたちへ。あの物語を、もう一度”という、再会のメッセージを添えて、タコピーとしずかたちが歩んだ軌跡が映し出されている。（modelpress編集部）
◆タイザン5氏コメント
『タコピーの原罪』映画化ありがとうございます！！第1話の劇場先行上映での音響、大画面で見た感動が忘れられなかったので本当に嬉しいです。何度でも見に行きます！！新しく動くキャラクターたちもとても楽しみです。皆さまも是非…！！
◆映画『タコピーの原罪 −ありがとう、また明日−』
［声の出演］タコピー／間宮くるみ、しずか／上田麗奈、まりな／小原好美、東／永瀬アンナ、潤也／逢坂良太
［原作］「タコピーの原罪」タイザン5（集英社ジャンプコミックス刊）
［監督］飯野慎也
［キャラクターデザイン］長原圭太
［音楽］藤澤慶昌
［アニメーション制作・プロデュース協力］ENISHIYA
［企画・プロデュース］TBSテレビ
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