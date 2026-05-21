「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚（かんな）が、どアップショットを公開した。梶原は２１日までに自身のインスタグラムを更新。「ピュレグミさん」と記すと、グミを口にしたどアップショットや、片目を隠したキュートなショットをアップした。この投稿にファンからは「パクッってしてるの可愛すぎやろがい！」「ほわぁぁぁぁ」「かわいい泣」「美女＆天使」などのコメン