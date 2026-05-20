◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽立正大７―４亜大（２０日・神宮）２０２１年春以来、１０季ぶりに１部で戦った立正大が残留を決めた。亜大との対戦成績を１勝１敗のタイに持ち込み、今季の成績が６勝８敗（勝ち点１）に。３回戦を落としても、同じ勝ち点１のチームとの勝率比較で下回ることはなくなり、入れ替え戦を回避した。先発の１年生左腕・大村昂輝投手（１年＝常葉大菊川）が、８回まで１失点と好投。９回に