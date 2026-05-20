【プレミアリーグ第37節】(バイタリティ スタジアム)ボーンマス 1-1(前半1-0)マンチェスター・C<得点者>[ボ]エリー・ジュニオール・クルピ(39分)[マ]アーリング・ハーランド(90分+5)<警告>[ボ]タイラー・アダムス(37分)、ジェームス・ヒル(59分)、ユスティン・クライファート(90分+3)、アドリエン・トリュフォー(90分+6)[マ]ロドリ(90分+3)観衆:11,218人