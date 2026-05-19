5月26日（火）よる10時放送＜出演者＞せいや（霜降り明星）藤井貴彦ヒコロヒー＜スタジオゲスト＞GACKT西畑大吾（なにわ男子）みちょぱYOU＜ＶＴＲ出演＞インポッシブルセンチネル高野正成（きしたかの）宮下草薙