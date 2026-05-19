◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）今季８度目のゼロ封負けを喫した。戸郷の速球、フォークボール、スライダーに手こずり３回１死満塁の好機も生かせず。池山監督は「チャンスをつぶしたのが痛かった」と悔しがった。明るい材料は今季初登板初先発の左腕・高橋。初回に２点を失ったものの、２回以降は緩急をつけた投球で追加点を許さず、５回を２失点にまとめた。指揮官は「次の登板に向けて準備して