有村架純が主演を務め、黒木華、南沙良が共演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』より、椎名林檎の主題歌「ありあまる富」を使用したスペシャルPVが解禁。併せて、有村、黒木、南より、主題歌や椎名への想いを語るコメントが到着した。【動画】椎名林檎「ありあまる富」を使用したPV本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大