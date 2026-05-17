■建設業1847 イチケン 2026年3月期 本決算（Point： 商業施設建築の受注動向と資材高に伴う採算性の推移に注目） ■機械6104 芝浦機械 2026年3月期 本決算（Point：射出成形機のEV向け受注と中国市場の依存度を確認） ■輸送用機器7214 ＧＭＢ 2026年3月期 本決算（Point： 駆動・懸架部品のグローバル需要と電動化対応の進捗を精査） ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任にお