ACIDMANが開催中の＜光学ツアー＞が、6月27日(土)に幕張メッセ国際展⽰場(展⽰ホール9・10)にてファイナルを迎える。これに向けた形で、18年前に同じく幕張メッセ国際展示場で開催された＜LIVE TOUR “LIFE”＞のライヴ映像が期間限定公開された。公開期間は18年ぶりの幕張メッセ公演当日6月27日(土)までとなる。＜光学ツアー＞は公演まで1ヶ月余りを残し、SS指定席およびS指定席のソールドアウトがアナウンスされた。