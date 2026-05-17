ACIDMAN、＜光学ツアー＞幕張メッセ公演へ向け18年前の同会場開催＜LIFEツアー＞ライブ映像を無料公開
ACIDMANが開催中の＜光学ツアー＞が、6月27日(土)に幕張メッセ国際展⽰場(展⽰ホール9・10)にてファイナルを迎える。これに向けた形で、18年前に同じく幕張メッセ国際展示場で開催された＜LIVE TOUR “LIFE”＞のライヴ映像が期間限定公開された。
公開期間は18年ぶりの幕張メッセ公演当日6月27日(土)までとなる。
＜光学ツアー＞は公演まで1ヶ月余りを残し、SS指定席およびS指定席のソールドアウトがアナウンスされた。残すはA指定席(学割席あり)のみ。
また、座席図公開、「ポスターキャンペーン」と称してファンから協力者を募り、全国各地の店舗に掲載されたツアーポスター掲示協力店舗の掲載、会場限定発売DVD『ACIDMAN 13th ALBUM「光学」全曲初披露ライブ』の事前予約受付など、ツアーファイナルに向け様々な動きが日ごとに高まりを見せている。
■全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞
4月09⽇(⽊) 神奈川・KT Zepp Yokohama
4月18⽇(⼟) 宮城・⽯巻 BLUE RESISTANCE
4月29⽇(⽔/祝) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA
5月10⽇(⽇) 新潟・NIIGATA LOTS
5月15⽇(⾦) ⼤阪・NHK⼤阪ホール
5月22⽇(⾦) 埼⽟・ウェスタ川越 ⼤ホール
5月24⽇(⽇) 福岡・DRUM LOGOS
5月29⽇(⾦) 宮城・仙台 Rensa
6月06⽇(⼟) 岡⼭・CRAZYMAMA KINGDOM
6月14⽇(⽇) 沖縄・桜坂セントラル
6月27⽇(⼟) 千葉・幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9-10
詳細：https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/
■ライブ映像作品『ACIDMAN 13th ALBUM「光学」全曲初披露ライブ』
2026年6月27日(土)ツアー会場限定販売
＜パッケージ版＞
販売価格：6,500円(税込)
付属特典：大木伸夫インタビュー＆ライブフォトブックレット
＜ダウンロード版＞
販売価格：4,500円(税込)
ダウンロード期限：発売日より1年間
付属特典：ストリーミング配信視聴権(発売日より1年間)
■事前予約受付
受付期間：2026/4/25(土)12:00〜2026/5/6(水)23:59
受付サイト：ACIDMAN STORE
https://axelstore.jp/acidmanstore
■商品引渡し方法
・パッケージ版：2026/6/27(土)光学ツアー幕張メッセ会場内専用ブースにて
・ダウンロード版：購入時に使用したメールアドレスへダウンロードURL送付
なお、「ACIDMAN MOBILE」会員限定で以下の特典が付属する。
・パッケージ版：「光学」デザイン栞
・ダウンロード版：壁紙(デジタルサイン入り)
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