韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「대시（デシ）」の意味は？「대시（デシ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、気になる人との距離を縮めたいときの一言。「대시（デシ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「アプローチすること」でした