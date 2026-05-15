お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が15日、都内で「脳の健康に関する啓発活動」のメディア発表会に出席した。同キャンペーンで公募する「短歌」について、「僕も作ってきた」とパネルで発表。「半日で20首近く作った」といい、「短歌を作るため普段よりも、もっとしっかりものを見る。日常の色々なものの見方が変わってくる。ハマりそうです」と笑った。司会から「芸人、作家に続き“歌人”としても活躍できるのでは？