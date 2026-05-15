お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が15日、都内で「脳の健康に関する啓発活動」のメディア発表会に出席した。

同キャンペーンで公募する「短歌」について、「僕も作ってきた」とパネルで発表。「半日で20首近く作った」といい、「短歌を作るため普段よりも、もっとしっかりものを見る。日常の色々なものの見方が変わってくる。ハマりそうです」と笑った。

司会から「芸人、作家に続き“歌人”としても活躍できるのでは？」と水を向けられると、「やりたいですね」とノリノリに。「僕歌が下手で、カラオケとかで歌っても盛り上がったことがないので、短歌で歌を極めるのは良いかもしれないですね」と話していた。

質疑応答の時間には、沖縄出身で105歳まで元気で暮らしていたという父方の祖母とのエピソードも公開。介護施設に会いに行った際、「『直樹早く結婚しろ』って沖縄の方言で言われて、僕は沖縄の方言分からないはずなのに（理解できた）」とやり取りを回想。

「『いや、おばあちゃん。相手おらんねん』って、聞こえないくらい小声で言ったのに、『お前は相手選び過ぎなんや』って。沖縄の方言のおばあちゃんと、標準語の僕の会話がめちゃくちゃかみ合うっていうことがあった」と懐かしんでいた。