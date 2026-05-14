◇セ・リーグ巨人・井上―DeNA・平良（東京ドーム）中日・柳―ヤクルト・高梨（バンテリンドームナゴヤ）阪神・大竹―広島・栗林（甲子園）◇パ・リーグ日本ハム・達―西武・平良（エスコンフィールド北海道）楽天・早川―ソフトバンク・上沢（楽天モバイル最強パーク宮城）ロッテ・ロング―オリックス・高島（ZOZOマリンスタジアム）