世界中で共感と感動を巻き起こしたディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が実写映画化！新たな伝説が“圧倒的な映像美”と“珠玉の音楽”を携えて、＜超＞実写映画として幕を開けます。アニメーション版への深い愛と敬意を胸に、監督＆キャストが制作裏側を明かす特別映像が公開されました。 ディズニー映画『モアナと伝説の海』監督＆キャストが制作裏側を明かす特別映像解禁 世界中で共感と感動