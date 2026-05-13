ひろぎんホールディングスは2025年度の通期決算で、純利益が437億円となり、2年連続で過去最高を更新しました。 金利上昇による貸出収益の改善や、地元企業の資金需要の高まりが業績を押し上げました。 ひろぎんホールディングスが発表した2025年度の通期決算は、純利益が前の年度から79億円増の437億円となり、2年連続で過去最高を更新しました。 売上高にあたる連結経常収益は2512億円で、3年連続の増収増益と