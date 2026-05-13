ダイソーのバッグ売り場で発見した『ショルダーバッグ（ギョロ目）』が、想像以上にクセ強でした！もこもこ素材×底面メッシュという不思議な組み合わせに、「可愛いけど用途が謎…」と思わずツッコミたくなるデザイン。でも実際に使ってみると、自立する優秀設計や2WAY仕様など意外と実用的なんです。要チェック！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ショルダーバッグ（ギョロ目）価格：￥330（税込）耐荷重：1.5kg販売ショ