3つ折り型スマホの強みが大きく生きることになりそうです。詳細は以下から。◆スタイラス内蔵で使い勝手が増す3つ折りスマホ海外メディア「saskaituisrasymas.lt」の報道によると、「Galaxy Z Trifold 2」はSペン（スタイラス）を内蔵する可能性があるそうです。これは3つ折り型スマホにSペンを内蔵する構想を含んだ、Samsungの特許が確認されたことで明らかになったもの。Sペンは折りたたんだ本体のすき間に格納される形になって