3つ折りスマホ「Galaxy Z TriFold 2」Sペン内蔵か、大画面をキャンバスとして有効活用できるように
3つ折り型スマホの強みが大きく生きることになりそうです。詳細は以下から。
◆スタイラス内蔵で使い勝手が増す3つ折りスマホ
海外メディア「saskaituisrasymas.lt」の報道によると、「Galaxy Z Trifold 2」はSペン（スタイラス）を内蔵する可能性があるそうです。
これは3つ折り型スマホにSペンを内蔵する構想を含んだ、Samsungの特許が確認されたことで明らかになったもの。Sペンは折りたたんだ本体のすき間に格納される形になっています。
こちらは特許を元にした予想図。ヒンジ部分に内蔵されたマグネットによりペンを固定できるほか、本体からのワイヤレス充電に対応しているとのことです。
◆持ち運びしやすくお絵かきなどもできる大画面デバイスに期待
Sペンを内蔵していないどころか完全に非対応だった「Galaxy Z Trifold」から、大幅に路線を変更することになるかもしれない次期モデル。
引き換えにやや形が歪んだり厚みが増す可能性が指摘されているものの、展開時10インチという大画面のポテンシャルを最大現生かすにはSペンの存在が不可欠と言えるため、やむを得ない措置になりそうです。
なお、現行モデルは日本市場では未発売。公式ショップで展示が行われるなど存在のアピールはされているため、次期モデルの登場には期待したいところです。
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