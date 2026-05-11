俳優の山下智久（41）が10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。親交が深い俳優との出会いを語った。2008年にスタートしたフジテレビ「コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-」シリーズで主演を務めた山下。インタビュアーの林修に「今でもコードブルーメンバーは仲良いんですか？」の質問に「めちゃくちゃ仲良いですね」と即答。2歳後輩の俳優・浅利陽介については「凄い生意気だったんですよ。顔合わせ