声優の上坂すみれが、9日までにインスタグラムを更新。ワンピース姿をアップした。上坂は「きんようび〜！皆さま、今週もたいへんおつかれさまでしたっ！ゴールデンウィーク明けですね〜！体調はおかわりありませんか？」と問いかけ、近影を披露した。上坂は胸元の開いた、ロング丈のワンピースを着用。しゃがみポーズで美谷間をチラリとのぞかせている。続けて「おいしいもの食べて、好きなものを飲んで、いい感じに睡眠し