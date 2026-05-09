前ＤｅＮＡで米独立リーグ、ロングアイランドのトレバー・バウアー投手（３５）が８日（日本時間９日）、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。メジャー３０球団のオーナーに「無給逆オファー」を出した。バウアーは「仮にあなたがＭＬＢチームのオーナーだとしましょう。私は給料０ドルでマイナーリーグ契約を結び、１Ａに行くことを申し出ます。『彼は終わっている』という人たちの言う通り、私が打ちのめされたら、あなたは私を