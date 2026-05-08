俳優の神木隆之介が8日、9人組グループ・Snow Manが出演するTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルにゲスト出演。Snow Man・佐久間大介とのプライベートでの意外な親交が明かされた。【写真】超真剣！ミスしたら即終了の10人連続完コピに挑戦する神木隆之介世の中にある、一見簡単に“できそうだけど”実際にやってみたら“できなさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、