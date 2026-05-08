【神木隆之介】プライベートで親交のあるSnow Manメンバー明かす「めちゃくちゃ仲良くさせてもらってまして」
俳優の神木隆之介が8日、9人組グループ・Snow Manが出演するTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルにゲスト出演。Snow Man・佐久間大介とのプライベートでの意外な親交が明かされた。
【写真】超真剣！ミスしたら即終了の10人連続完コピに挑戦する神木隆之介
世の中にある、一見簡単に“できそうだけど”実際にやってみたら“できなさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10連続で成功を目指すチャレンジ企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」第3弾に、『それスノ』3度目の出演となる俳優・中村倫也と、『それスノ』初登場の神木が挑戦するべく登場。
神木が登場すると、佐久間が「神木くんだ―！」と声をあげ、「イエーイ！」とハイタッチ＆ハグ。佐久間が「友達なんですよ」と紹介すると、神木も「めちゃくちゃ仲良くさせてもらってまして」とにっこり。
また佐久間は「アニオタ友達」とし、「『ラブライブ！』のアニメにハマったときに、専用のカラオケボックスに行って、歌わないでアニメ見るっていう」と趣味を通じてプライベートで親交を深めていることを明かした。
【写真】超真剣！ミスしたら即終了の10人連続完コピに挑戦する神木隆之介
世の中にある、一見簡単に“できそうだけど”実際にやってみたら“できなさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10連続で成功を目指すチャレンジ企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」第3弾に、『それスノ』3度目の出演となる俳優・中村倫也と、『それスノ』初登場の神木が挑戦するべく登場。
また佐久間は「アニオタ友達」とし、「『ラブライブ！』のアニメにハマったときに、専用のカラオケボックスに行って、歌わないでアニメ見るっていう」と趣味を通じてプライベートで親交を深めていることを明かした。