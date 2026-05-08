Appleが、ムンバイ映画アカデミーが主催する「MAMI Select: Filmed on iPhone」で、iPhone 17 Pro Maxを使用して撮影された新作短編映画の映画監督4人を紹介しています。出展された映画作品はすべてYouTubeで公開されています。How filmmakers are redefining the art form with MAMI Select: Filmed on iPhone - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2026/05/how-filmmakers-are-redefining-the-art-form-with-mami-select-filme