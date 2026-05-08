有名大学に通うAさんは、周囲と同じように就職活動を進めてきた。しかし、第1志望の企業が今年から大卒枠を減らし、高卒や専門校卒の採用を強化するというニュースを知り、「4年間高い学費を払って学んできたことは評価されないの？」と、激しい動揺に襲われる。 【画像】将来性があると思う仕事ランキング 学歴という看板がかつてほどの威力を失いつつある今、企業は何を見て、就活生に何を期待しているのか。キャリアカ