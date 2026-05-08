1.獣医師・愛玩動物看護師 医学的な面から健康を守る 動物病院などで診察や手術、予防接種などを行い、医学的な面から猫の健康をサポートします。言葉を話せない猫に代わって、どこが痛いのか、どこが苦しいのかを専門知識で見抜き、適切な処置を行うことが主な役割です。 習得が必要な国家資格 これらの職業に就くためには、大学や養成機関で数年間学び、獣医師免許や愛玩動物看護師の国家試験に合格す