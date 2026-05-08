レアル・マドリー内での衝突が報じられたフェデリコ・バルベルデが、現地５月７日にインスタグラムを更新。24時間で投稿が消えるストーリーで釈明した。スペイン紙『AS』紙によれば、バルベルデはチームメイトのオーレリナン・チュアメニと激しく対立したという。同紙はこう伝えている。「両選手の間では、非常に激しいタックルが何度かあった。非常に醜悪で、危険で、紛れもない敵意を示すものだった。全ては絶え間ない非難に