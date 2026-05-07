今から夏まで使える羽織りものが欲しいけれど、どんなアイテムを選ぶか迷う……。そんな大人女性は、おしゃれさんによる購入品をチェックしてみて。今回は、ママインフルエンサーの@mguu__mさんが絶賛する【しまむら】のレースカーディガンをご紹介。一点投入でコーデが上品にまとまり、シーズンムードも高まるレースカーデは、着るだけで周りから褒められるかも。 タウンからリ