「なんか垢抜けた？」っていわれちゃう！30代向けアイラインの垢抜けマニュアル

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。30代になると、アイラインがちょっと難しくなってきませんか？アイラインで目元は盛りたいけれど、がんばってる感は出したくないですよね。そこで今回は、「なんか垢抜けた？」っていわれる、30代向けアイラインの垢抜けマニュアルをご紹介します。

垢抜けアイラインの正解

30代が垢抜けて見えるには、どんなアイラインが正解なのか確認してみましょう。

まずは、パッと見た時の、アイラインの主張が強くないこと。

年齢を重ねると、アイラインの主張が強いことで、風格や貫禄が増して見えるので、結果的に少し老けた印象になってしまいます。

そしてムリに跳ね上げたラインや、タレ目ラインではなく、目のフレームになじんだラインになっているのが正解です。

垢抜けアイラインに欠かせないポイント

30代の垢抜けアイラインを描くのに欠かせないポイントは3つ「アイラインの色」「スタート位置から平行に描く」「アウトラインをぼかす」です。まず、アイラインの色ですが、ブラックやブラックに近いダークブラウンは避けましょう。

オススメのアイラインの色は、くすみ感のあるまろやかなブラウンやグレージュです。昨今はアイシャドウの色がくすみ感のあるまろやかなカラーが多いので、アイシャドウとの相性がよく、アイラインが自然に目元になじみやすくなります。

次に、目のフレームになじむアイラインにするために、目尻側の黒目の終わりあたりから、横に平行にラインを描きましょう。

目を閉じた状態で平行にラインを描くと、目を開けたときに目のフレームになじんだラインになります。

そして最後に、描いたアイラインのアウトラインを締め色のアイシャドウを重ねてぼかすことで、よりアイラインが目元になじんだ垢抜けアイラインに仕上がります。

垢抜けアイラインの描き方

，泙弔欧隆屬鬟▲ぅ薀ぅ福爾破笋瓩襦

◆〔椰側の黒目の終わりあたりから横に平行に描く。

目尻の終わりと、先に描いたラインの先端を結ぶようにラインを描く。

ぁ．屮薀靴膨め色を取り、ラインの上をなぞるようにしてアイラインのアウトラインをぼかす。

この記事の使用アイテム

・ポッピングシルエットシャドウ OR-01／ケイト

・エクストリームジェルプレッソペンシルライナー 04／クリオ

・シャープ ソ シンプル ウォータープルーフ ペンシル ライナー 05／クリオ

・ハイパーリフトマスカラ ブラウンブラック／ディーアップ

いかがでしたか？「なんか垢抜けた？」っていわれちゃう！30代向けアイラインの垢抜けマニュアルをご紹介しました。

慣れるまで少し練習が必要かもしれませんが、慣れてしまえば意外と簡単なので、ぜひチャレンジしてみてくださいね！