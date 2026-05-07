利回りで選ぶなら外国株投資信託！円安に強い＆安定しているのがポイント！先進国と新興国の違い 利回りで選ぶなら外国株投資信託 投資対象に外国資産を取り入れる 投資のリスクを抑えて安定したリターンを得るための方法の1つが、分散投資です（詳しくは58～59ページ参照）。 1つの資産に絞らず、投資対象を分けるのが分散投資のポイントですが、投資対象に外国株式や外国債券などの外国資産を取り入れ