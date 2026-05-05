5月3日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の深澤辰哉が、バラエティ番組『坂上＆指原のつぶれない店』（TBS系）に出演した。番組内で、深澤が身につけていた時計の値段が注目を集めている。坂上忍と元「AKB48」の指原莉乃がMCを務める同番組。スタジオゲストとして出演した深澤は、エピソードトークで私物の話題になった。「ヒロミさんが『おれが知ってる若いヤツで、いちばんカネ使ってる』と話し、深澤さんが豪快な買い物