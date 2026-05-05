健康維持のために、歩くことが推奨されています。歩数計で日々、歩数を計っている人は多いのではないでしょうか。ところで、ネット上では「1日1万歩歩くと減量できる」という内容の情報がありますが、本当なのでしょうか。用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック（東京都世田谷区）院長で、健康運動指導士、健康スポーツ医、総合内科専門医・指導医の菊池真大さんに聞きました。【要注意】「えっ…」これがこのまま履き続ける