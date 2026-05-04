人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が3日に自身のアメブロを更新。新築の注文住宅に設置したプレイルームを公開した。この日、桃は「子供達、初めて新しいおうちの中に入ってみた！！！」と息子たちが初めて新居に足を踏み入れたことを報告。「スタタタタっっっ！！！！あっという間に階段登ってっちゃったよ。笑」と明かし「あっという間に、リビングの奥にあるプレイルームを見つけ