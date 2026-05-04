中学生以下を対象にしたソフトテニス大会が4日大分県佐伯市で開催され、子どもたちが青空の下さわやかな汗を流しました。 【写真を見る】部活動の地域展開を支援地元企業がソフトテニス大会開催大分・佐伯市 この大会は、部活動の地域展開を支援しようと佐伯市の海崎クレーンが開催しました。県の内外から集まった小中学生あわせて124人が出場。試合はダブルスで行われ3ゲーム先取の5ゲームマッチで争われ