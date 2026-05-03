テレビ東京ドラマ「産まない女はダメですか」の公式インスタグラムが1日、更新され、主演の宮澤エマと宮澤の母を演じる西田尚美との2ショットを投稿した。 【写真】ドラマと違ってめっちゃ仲良しやん「「ほんまは 仲よろしいんですね」の声 ドラマで西田は超絶毒親を演じ、宮澤は毒親に苦しめられて子供を産む決断がなかなかできないという設定。2人はことあるごとに対峙している。インスタではドラマとは打って変わって2人