虫垂炎手術のため休養していた元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が３日までにインスタグラムを更新し、仕事再開を報告した。「皆さま、ご心配を頂きまして、ありがとうございます。無事に退院して、今週半ばから弁護士業は再開しております」と伝え、ブラッドオレンジのトップス姿で自撮りしたアップ写真を投稿した。この投稿には「でもマイペース・スローペースですよ」「よかったよかった」「無理しないでくだ