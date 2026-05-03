虫垂炎手術のため休養していた元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が３日までにインスタグラムを更新し、仕事再開を報告した。

「皆さま、ご心配を頂きまして、ありがとうございます。無事に退院して、今週半ばから弁護士業は再開しております」と伝え、ブラッドオレンジのトップス姿で自撮りしたアップ写真を投稿した。

この投稿には「でもマイペース・スローペースですよ」「よかったよかった」「無理しないでくださいね」「元気な顔が見れて安心しました」「モーニングショーで待ってます」「おかえりなさい」などといたわる声のほか「一瞬、広瀬すずちゃんかと勘違い」「かわいいです」というコメントも寄せられていた。

菊間氏は４月２１日にレギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を欠席。同日にＳＮＳで虫垂炎の手術を受け入院していることを報告していたが、今月２日のＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）に出演。「まだ笑い過ぎると痛かったりとか。おなかに力を入れると痛いので、ゆっくり復帰してます」と語っていた。