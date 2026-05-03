タレントの新山千春（45）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。引き締まった美ボディがあらわとなったショットを公開した。【写真】すごい！引き締まった美ボディを披露した新山千春新山は「3年前にサンフランシスコで一目惚れしたブランドの@aloもあにも頼んでアメリカから買ってきてもらったりしてヨガとかピラティスの時に楽しみに着用してます！！この空間でyogaできた時間は色んな感情を手放せてリラックスできた