＜第4回横浜国際映画祭オープニングレッドカーペット＞◇2日◇横浜・赤レンガパークゆうちゃみ（24）が、正式招待作品「アギト−超能力戦争−」（田〓竜太監督）の出演者として要潤（45）賀集利樹（47）らと登壇。「初めまして。人生初めてのレッドカーペットです。今日のことは思い出に残ると思います」と感激した。空のような水色のワンピース姿に、会場から「かわいい」の声が飛び交う中、ピースサインで満面の笑みを浮かべた。