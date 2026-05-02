ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、4月を20勝11敗で大きく勝ち越し。強豪の中でも、大型連敗で出遅れたメッツやフィリーズとは対照的なスタートを切った。1日（日本時間2日）の試合では敗れたものの、貯金8でナ・リーグ西地区の首位をキープしている。米誌『スポーツイラストレイテッド』系列のドジャース専門サイト『ドジャースオンSI』は4月30日（同5月1