「マーガリンは体に悪い」といわれる本当の理由 「植物由来＝ヘルシー」という幻想 焼きたてのトーストにマーガリンをひと塗り―普段からパンをよく食べるご家庭にとっては日常のありふれた光景ですが、そこに家族の健康を脅かす落とし穴が隠れているのです。 バターの代替品として日本では広く普及しているマーガリン。なめらかで扱いやすく、価格も手頃、しかも植物性で身体によ