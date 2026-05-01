史上初のボクシング3階級で4団体統一王者となったテレンス・クロフォードが5月1日、都内でRIZINファイターの平本蓮、adc株式会社・松田元代表取締役社長と会見を行い、日本の格闘技マーケットにおける新たなビジネスモデルの構築や、平本の世界進出に向けたビジネスチームを作ることを発表した。【写真】談笑するクロフォードと平本蓮ボクシングで前人未到の偉業を達成したクロフォードは、42戦42勝無敗というパーフェクトレコ