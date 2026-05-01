天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは先ほど、静養のため栃木県の御料牧場に入られました。1日午後5時ごろ、両陛下と愛子さまは御料牧場に到着されました。天候を考慮し、ご一家は、駐日大使などをもてなす施設の中で、栃木県知事などの出迎えを受け、「緑が鮮やかで」「楽しみに参りました」などと声をかけられました。御料牧場は牛や馬、羊、豚など様々な動物を飼育していて動物好きなご一家は、この時期に度々静養し、動物たちとの