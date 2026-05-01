イギリス・ロンドン中心部に覆面アーティスト、バンクシーの新作が現れました。今度は珍しい「彫像」です。ロンドン中心部で見つかったのは、スーツ姿の男性の彫像です。前方へ歩く様子を見せていますが、その手に持つ大きな旗で男性の顔は覆われています。この彫像は4月29日に見つかり、翌30日にバンクシーがSNSで自身の作品であることを公表しました。台座にはバンクシーの署名も確認できます。作品に込められたメッセージは明ら