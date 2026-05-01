俳優の川崎麻世が30日に自身のアメブロを更新し、妻・花音さんが営む店を手伝った際の様子を公開した。俳優の川崎麻世が30日に自身のアメブロを更新。「出張から帰ってすぐに妻のお店のお手伝いに入りました」と報告し「この日の夜は友達の会社員の貸切パーティーでした」（原文ママ）と明かした。続けて、「俺もカウンターに入ってドリンクを作ったり洗い物をしたりしっかり板について来た感じです」（原文ママ）と手応えをつづり